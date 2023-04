Bijna 50.000 peuken geraapt bij opruimactie in Gouda: ‘We schrokken ons rot’

Let op, peukenra­pers actief in binnenstad Gouda; ‘Er is niemand die z'n peuk thuis in de asbak doet’

Zo'n twintig peuken over een lengte van tien meter liggen er op de Kleiweg in Gouda. Een argeloze Gouwenaar valt het misschien niet op, de peukenrapers in ieder geval wel. Zo'n dertig Gouwenaars hebben zaterdag de straten peukenvrij gemaakt tijdens de Opschoondag.