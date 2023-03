Bingokaarten, optredens en dragqueen: Hannah pakt dit weekend groots uit met concerten

Voor de 23-jarige Goudse Hannah Knegjens, die een van de bedenkers is van de ‘Grote Glitter en Glamour Spelshow’, is het belangrijk om elk jaar weer net iets grootser en inclusiever uit te pakken tijdens de optredens van Gouda’s Harmonie De Pionier.

In de rubriek Komt dat zien! laat Gijs Kool een inwoner van het Groene Hart aan het woord die uitlegt waarom we die ene voorstelling of expositie moeten gaan zien. Vandaag: Gouda’s Harmonie De Pionier pakt dit weekend groots uit.

Glamfea

De dwarsfluitiste, die in Amsterdam Future Planet Studies studeert, staat er gelukkig niet alleen voor. Ze bedacht het geheel met de andere spelers én familieleden. Want haar moeder speelt mee in de harmonie op fagot en haar broertje David (21) is de presentator van de avond. ,,Dit jaar is de dragqueen Glamfea ook van de partij, we houden van grootser en diverser.’’

Op het Rad staat een aantal muziekstijlen met nummers die de muzikanten allemaal hebben ingestudeerd. ,,We hebben mooie medley’s van klassiekere stukken, maar ook muziek van De Efteling, Marches van John Williams en mooie meezingers.’’

Quote Wat de prijzen van de bingo zijn, blijft nog even een verrassing Hannah Knegjens

Voor de zangeres van de avond, de Woerdense Sofie de Bruijn, die in 2018 de Woerdense Cultuurprijs won, zijn het drukke tijden. Zo is de 21- jarige inmiddels bezig met drie opleidingen: een bachelor pedagogiek aan de Universiteit van Leiden, een minorprogramma Jazz zang aan het conservatorium in Den Haag en de vooropleiding van de Koningstheateracademie in Den Bosch.

Lady Gaga

Dat Gouda’s Harmonie De Pionier zo uitpakt met bingokaarten en een rad van avontuur vindt De Bruijn fantastisch. ,,En ik ga een duet zingen met presentator David Knegjens, The lady is a tramp van Lady Gaga en Tony Bennett. Hij heeft een prachtige stem. Dus dat wordt mooi.”

Nog even terug naar de bedenker van alles en zus van presentator David: Hannah Knegjens. Want die bingokaarten leveren prijzen op. Maar welke? Ze gaat het nog niet verklappen. ,,Wat de prijzen zijn, blijft nog even een grote verrassing.’’

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart is Gouda’s Harmonie ‘De Pionier’ te zien en te horen met ‘Turn the Music’. De concerten beginnen om 20.00 uur, een ticket kost 18 euro, inclusief consumptie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.