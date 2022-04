Binnen tien minuten je boodschappen thuis? Groene Hart moet nog even wachten op flitsbezorger

Binnen tien minuten je vergeten boodschappen als bier of wc-papier thuis laten brengen door een flitsbezorgdienst? Dat zit er voorlopig niet in in het Groene Hart.

Dat blijkt uit een rondgang langs vier grote flitsbezorgers, Gorillas, Flink, Getir en Zapp. Ze zijn actief in, steeds meer, verschillende steden in het land.

In onze regio is alleen Flink bezig om in Gouda voet aan de grond te krijgen. Dat lukt vooralsnog niet omdat het bedrijf en de gemeente in de clinch liggen. De Goudse raad besloot in februari om zogenoemde dark stores, de magazijnen van deze diensten, voorlopig te gaan weren.

Gouda, maar ook Alphen en Woerden, hoeven voorlopig niet op (meer van) dat soort taferelen te rekenen. ,,We kijken altijd naar mogelijke nieuwe locaties, maar hebben op dit moment geen concrete plannen of locaties op het oog in de andere steden”, zegt een woordvoerder van Flink.

‘Grote interesse in onze service’

Gorillas, actief in 15 Nederlandse steden, kan ‘momenteel nog niets zeggen over eventuele expansieplannen naar het Groene Hart’. Dat geldt ook voor Zapp. Dat bedrijf - dat 24/7 bezorgt - heeft wel een Groene Hart-tintje: het van oorsprong Engelse Zapp is met hulp van Gouwenaar Bas Smit naar Nederland gehaald, maar zit nu alleen nog in Amsterdam, Amstelveen en Rotterdam.

Ook Getir heeft geen concrete plannen om naar ons gebied te komen. ,,Maar aan de hand van het aantal downloads van onze app, zien wij door het hele land grote interesse in onze service”, laat het bedrijf weten.

De ultravlugge bezorgers richten zich op de vergeten boodschappen. Bezorgers brengen ze per fiets naar je toe. Niet alleen in Gouda gaat dat gepaard met gedoe. De vaak met stickers afgeplakte dark stores zitten geregeld in winkelstraten, wat andere winkeliers en omwonenden een doorn in het oog is. Ook is er kritiek over de rijstijl van bezorgers.

