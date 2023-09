Wil je niet missen: Biodiversiteitsweekend

Carina kwam altijd te laat, nu helpt ze je met op tijd komen: ‘Ik besefte dat het voor anderen vervelend is’

Smoezen genoeg: de brug stond open, ik kon geen parkeerplaats vinden, de trein had vertraging, en dan is er nog het beruchte kwartiertje te laat komen dat in ieder dorp tot de cultuur zou behoren. 5 september is Internationale Te Laat Kom Dag. Carina Bezemer maakt er korte metten mee en geeft tips, maar begrijpt ook waarom altijd dezelfde mensen te laat komen.