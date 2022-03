Blaasproblemen? Ondernemers staan niet te trappelen om hun toilet open te stellen

Zuidplas wil graag meer toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn, omdat een toenemend aantal mensen kampt met darmziekten en -klachten of blaasproblemen. Dat het toiletaanbod schaars is, heeft gevolgen voor maatschappelijke deelname van deze inwoners. De gemeenteraad nam in december 2020 daarom een raadsbrede motie aan om dat te veranderen.

De gemeente kijkt nu wat naast de app nog mogelijk is. Gedacht wordt aan huren van ruimte in winkelcentrum Reigerhof in Nieuwerkerk. Kosten: zo’n 15.000 euro per jaar, los van inrichten en onderhoud. Ook toiletten in de openbare ruimte bouwen is een optie. Een besluit daarover is aan een nieuwe gemeenteraad en college.