‘Bloed, zweet en tranen’, maar het is moeders Jolien en Chantal gelukt: ze starten eigen school

Duitse Lynn speelt finale om Nederland­se titel: ‘Coach zei dat ik niet goed genoeg was voor eredivisie’

Ze studeert en werkt in Duitsland, maar speelt waterpolo in Gouda. De Duitse Lynn Krukenberg weet het moeiteloos te combineren. En ze valt met haar neus in de boter, want komend weekeinde speelt ze met Widex/GZC DONK in de finale om de landstitel.