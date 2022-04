Bloem, olie en medicijnen: supermarkten zien deze spullen het meest gestolen worden

Eigenaar Remco van Ee van de gelijknamige Plus in Gouda heeft het de laatste maanden duidelijk gemerkt. Door de oorlog in Oekraïne zijn bepaalde grondstoffen flink duurder geworden. En dat vertaalt zich in hogere aantallen diefstallen van bepaalde schaarse artikelen uit de schappen. De ene keer is dat een relatief goedkoop artikel als bloem, waarvan dan maar één van de twee zakken wordt afgerekend. Op het andere moment blijkt een tweede fles alcoholische drank in de tas te zijn geglipt.