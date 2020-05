Blokkerkoning Dirk Bron (60) en zoon (25) voor de strafrechter: ‘Ik word verdacht van fraude’

Snel weer bezoek voor bewoners van zorgcentra Gouwestein, Irishof en Prinsenhof in Gouda

16:46 Familieleden van bewoners in zorgcentra Gouwestein, Irishof en Prinsenhof in Gouda en Slothoven in Bergambacht, krijgen uiterlijk begin volgende week te horen wanneer zij hun naaste weer mogen bezoeken. Landelijk is de regel dat vanaf maandag 25 mei één vaste bezoeker per bewoner weer welkom is in verpleeghuizen waar geen besmettingen zijn.