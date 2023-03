Bodemdaling met zeespiegelstijging is een sluipmoordenaar; ‘Hoe gaan we ermee leven?’

Bodemda­ling is nóg grotere dreiging dan stijging zeespiegel: ‘Gaat tien keer zo snel’

Na Jakarta hebben Cynthia Boll en Stephanie Bakker de zinkende stad Gouda in beeld gebracht. Bodemdaling is volgens hen minstens zo’n groot probleem als de stijging van de zeespiegel: het raakt ons elke dag. ,,In Gouda is de overlast het grootst. Dat laten wij zien.”