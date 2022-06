Boeren die honderd bomen kapten moeten opdraaien voor de schade, vindt Kamerlid Tjeerd de Groot (D66)

Geduld raakt op: ‘Wanneer gaan we meer levendig­heid zien in het Sleutel­kwar­tier?’

Het nieuwe Sleutelkwartier tussen het station en de hefbrug in Waddinxveen is nog verre van ‘hot and happening’. ,,Wanneer gaan we meer levendigheid zien in de buitenruimte”, vraagt Nikki ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks) zich ongeduldig af.

27 juni