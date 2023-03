Boetes voor overtreden lachgasverbod: werknemer reed onder invloed als hij voor zijn werk op de weg zat

Sinds het lokaal aan banden leggen van lachgas in Gouda heeft de gemeente tweemaal een last onder dwangsom (voorwaardelijke boete) opgelegd. Dat deed zij omdat de personen in kwestie ondanks het verbod in lachgas handelden of het gas gebruikten.