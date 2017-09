Leiderdorpse 'boos' op Goudse HEMA: kleindochter mag niet plassen voor 35 cent

Update Goudse Janneke is bezig aan monstertocht van 220 km

12 september De Goudse Janneke Smits (34) is in Friesland bezig aan een monstertocht van 220 km. Smits, die al eerder in Denemarken meedeed aan het WK suppen (stand up paddling), is bezig met de Sup 11 City Tour NON-stop.