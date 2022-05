‘Bootje kaas’ gaat rondvaren over de grachten: ‘Andere blik op Gouda, één die je normaal niet ziet’

‘Bootje Kaas’, zoals de boot heet, is woensdag gedoopt. ,,Ik ben nogal van de woordgrappen dus zo ben ik erop gekomen,” zegt Hotze. Hij is eigenaar van Rederij de Vrijheid in Oudewater en is via via in contact gekomen met Femke van Munster. ,,In Oudewater worden er ook rondvaarten georganiseerd en zo kwam ik op het idee. Ik dacht: dit kan ook vast in Gouda.”