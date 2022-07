Bootjes lek, opvarenden dobberen op Surfplas Reeuwijk

GROENE HART IN... Hoe streektaal in de regio langzaam wordt verdrongen: ‘Over 40 jaar is het afgelopen met het dialect’

‘Zo groos as ‘n bezem’. Kent u die uitdrukking? Nee? Dan komt u vast niet uit de Krimpenerwaard. Daar kennen zeker oudere inwoners ‘m wel. Het is een voorbeeld van plaatselijk dialect of ‘streektaal’. Maar het dialect is aan het uitsterven.

8 juli