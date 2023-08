Bord dat afslaan verbiedt is zélf verboden, toch krijgen fietsers een boete: ‘Bij de konijnen af’

Nachtver­voer voor jongeren in Zuidplas blijft onzeker, mogelijk halte nachttrein bij Nieuwer­kerk

Als het aan burgemeester en wethouders van Zuidplas ligt, krijgen jongeren in de gemeente meer mogelijkheden om ’s avonds en ’s nachts te reizen naar uitgaansplekken in nabijgelegen plaatsen. Maar in praktijk blijft nachtvervoer onzeker.