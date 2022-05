Borden lhbti-tentoonstelling in Gouda vernield: ‘Om moedeloos van te worden’

Verschillende borden van het Zero Flags Project in het stationsgebied in Gouda zijn vernield. Het project bestaat uit 71 vlaggen van de landen waar homoseksualiteit verboden is.

,,Ongelofelijk, het is om moedeloos van te worden”, reageert Jan Geerink van de Regenboog Alliantie Gouda ontdaan op de vernielingen. Per landvlag hangt een bord met daarop de bijbehorende straf die lhbti’ers er riskeren. Variërend van celstraffen, lijfstraffen en in elf landen zelfs de doodstraf.

,,Het lijkt wel doorgescheurd. Dit roept zo'n expositie blijkbaar op: agressie en ongecontroleerd gedrag”, aldus Geerink, die net bezig was met een aangifte van de vernieling van een expositie over transpersonen in Rotterdam.

,,Maar we laten ons er niet door uit het veld slaan en blijven dit onder de aandacht brengen. We gaan moedig door. Van elke vernieling doen we aangifte en maken we melding bij het Antidiscriminatiebureau.”

Graffiti

Het is niet de eerste keer dat een lhbti-tentoonstelling in Gouda wordt vernield. In oktober vorig jaar werden foto’s van de buitenexpositie Legale Liefde beklad met graffiti en vernield. De tentoonstelling, die twintig jaar huwelijksgelijkheid viert, stond tijdens de Regenboogweek voor het Huis van de Stad bij het station.

Enkele maanden daarvoor tijdens Dodenherdenking werd de krans gestolen die de belangenvereniging aan de zijkant van het stadhuis neerlegde ter nagedachtenis aan alle lhbti-slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog.