Boswachter Ties ziet rekening oplopen tot 34.000 euro en snapt er niets van: ‘Wat is de lol van vernielen?’

Nieuw pleidooi voor groener Raadhuis­plein

Het Raadhuisplein in Nieuwerkerk aan den IJssel is een steenwoestijn. Dat vindt raadslid Paul van Drenth. Al jaren vraagt hij aandacht voor maatregelen om het plein te vergroenen. Recent deed hij in de gemeenteraad een nieuwe poging. Maar voorlopig is en blijft het plein een parkeerplaats, waar auto’s slechts op vrijdagochtend plaatsmaken voor de weekmarkt.