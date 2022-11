Boter en kaas en eieren: dankzij Groene Hart-keurmerk zijn deze streekproducten óók goed voor de natuur

‘Gevaarlij­ke’ plataan staat nog fier overeind: aan behoud ‘beroemdste boom’ hangt prijskaart­je

Hoewel de kapvergunning al in mei is afgegeven, staat de Roberto-plataan in Oudewater nog steeds fier overeind. Er is zelfs een kleine kans dat de beroemdste boom van het stadje kan blijven staan, mocht een meerderheid in de gemeenteraad deze wens volgende maand uitspreken.

15 november