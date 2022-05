Bouw De Gouwehal in Waddinxveen half jaar later

Minder verkeers­slacht­of­fers in provincie Utrecht, maar in Zuid-Hol­land juist een flinke toename

Het aantal verkeersongevallen met slachtoffers is de laatste jaren in veel gemeenten behoorlijk gedaald. Zo is de veiligheid in de provincie Utrecht er het meest op vooruit gegaan. In Zuid-Holland nam het aantal ongevallen echter flink toe, met Waddinxveen als allergrootste stijger.

22 mei