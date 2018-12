Bouw Loetje-restaurant in Reeuwijk op zijn vroegst halverwege 2019

Dat kan alleen als de raad toestemming geeft voor het wijzigen van het bestemmingsplan. B en w hebben besloten langer de tijd te nemen voor een besluit. Het college neemt daarmee een advies van de commissie bezwaarschriften over. Die stelt dat het college het beste een nieuwe, uitgebreide procedure kan starten. Die duurt 26 weken.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het restaurant in juli 2019 zijn deuren zou openen. Dat gaat zeker niet lukken. In januari gaat exploitatiemaatschappij Elfhoeven bv toelichting geven op het plan voor Roei- en zeilclub Gouda, jachtclub Reeuwijk en bewoners van de Groene Ree en de Notaris d’Aumerielaan. Een maand later is er een toelichting in de gemeenteraad. Daarna gaat het plan de inspraak in.

Hotel-restaurant

Het idee is de realisatie van een hotel en een restaurant. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Eerder moest de bouw van een Loetje-vestiging in Reeuwijk worden stilgelegd, omdat de plannen volgens de voorzieningenrechter te groot waren en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ze verkeerd had gelezen.

In het nieuwe plan gaat het om een Loetje-restaurant én 8 reguliere woningen, in plaats van 20 vakantiehuizen, en de aanleg van een tweede aanlegsteiger. B en w stemden in met de bouw van een hotel én een restaurant, maar de rechter haalde daar een streep doorheen. Om een hotel-restaurant mogelijk te maken, moeten de bouwplannen voor de losse onderdelen worden samengebracht in één plan.