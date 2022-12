Bouw van hoge spoorbrug over de Gouwe was een huzarenstukje: betonnen pijlers van 45 meter hoog

KOMT DAT ZIEN! Veel drank en keihard meezingen met kersthits: het kan tijdens de kerstshows van Helemaal Top

Keihard meezingen - met drank in de hand - van gouden oude kersthits tot aan Zwemmen in Bacardi lemon! Het kan weer met de driemansformatie Helemaal Top tijdens hun reeks kerstconcerten. Flora Boskoop is stijf uitverkocht, maar voor zaterdag in Haastrecht zijn er nog kaarten.

