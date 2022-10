Bowlingcentrum De Stoep gekocht door aannemer: definitief geen vluchtelingenopvang, maar sloop

Bowling- en sportcentrum De Stoep in Bergambacht is gekocht door aannemingsbedrijf A. Molenaar Zand en Grond BV. Daarmee komt er definitief geen opvang van vluchtelingen op deze plek.

In de Krimpenerwaard gaat al enkele weken het hardnekkige gerucht dat in bowlingcentrum De Stoep een centrum voor asielzoekers komt. Dit verhaal blijkt niet te kloppen, want het grote complex aan Het Hooge Zand - tot voor kort in gebruik voor bowlen, tennis en squash - is gekocht door aannemer Molenaar. Dat bevestigt Peter Molenaar van deze onderneming.

Het aannemingsbedrijf met ruim 30 werknemers is al gevestigd aan Het Hooge Zand en zocht geruime tijd naar mogelijkheden om uit te breiden. ,,Toen recent De Stoep in de verkoop kwam, was dat voor ons een buitenkans”, aldus Peter Molenaar.

Vers

Het bowling- en sportcomplex met een oppervlakte van 5000 vierkante meter gaat waarschijnlijk tegen de vlakte. Of op het terrein nieuwe gebouwen komen of dat het wordt gebruikt voor het stallen van vrachtwagens en andere voertuigen of de opslag van zand en grond, is volgens Molenaar nu nog niet duidelijk. ,,Het is allemaal heel vers, we gaan nog met de gemeente overleggen over de invulling.”

De Stoep was bijna 40 jaar een bowling- en sportcentrum en was een begrip in de Krimpenerwaard. De zussen Gerdina Bijman en Corine Blanken, die de zaak runden, besloten er onlangs mee te stoppen. De belangrijkste reden daarvoor was een aanhoudend personeelsgebrek.

Ontzenuwen

Kort na de bekendmaking van dit besluit ontstonden in de Krimpenerwaard geruchten dat hier een opvang voor vluchtelingen zou komen. De gemeente ontkende dit, maar de verhalen bleven.

Peter Molenaar kan die nu definitief ontzenuwen. ,,Er komt geen opvang voor vluchtelingen in De Stoep, we hebben dit voor eigen gebruik gekocht.”

