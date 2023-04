‘Boze buurman zwartmaken is koud kunstje’: misbruik van app om overlast te melden ligt op de loer

indebuurt.nl Wie was Hiëronymus van Beverningh en waarom is hij zo bekend?

Hiëronymus van Beverningh is een geboren en getogen Gouwenaar, maar waarom is hij zo bekend en is er zelfs een straat naar hem vernoemd? Om dit uit te zoeken duiken we onze archieven in en gaan we terug naar de 17e eeuw van ons mooie Gouda.