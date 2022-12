Brand in dakkapel zorgt voor grote rookpluim

Brandweer Hollands Midden heeft nu eigen teams om brand in rieten kap te bestrijden

De brandweer Hollands Midden heeft nu twee eigen rietenkapteams. Die komen in actie bij een vaak moeilijk te bestrijden brand in een rieten kap. Tot nu toe moest bij dit soort brandbestrijding de hulp van andere regiokorpsen worden ingeroepen, zoals de collega’s in Kamerik of Kockengen.

8 december