Brand ontstaan door straatafval; de politie sluit brandstichting niet uit.

Bouw Middenge­bied in Gou­da-Oost gaat na jaren van start

Jarenlang lag de bouw in dit gebied stil, maar nu gaat die dan daadwerkelijk van start in het Middengebied bij de De Rijkestraat in de wijk Oosterwei. Dat meldt woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland.

