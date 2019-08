Broers van in ziekenhuis neergestoken vrouw: 'Man had huisverbod na woede-uitbarsting’

De 47-jarige Haastrechter die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw (36) vrijdag in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda met messteken zwaar verwondde, had een huisverbod en mocht zijn Syrische echtgenote en vijf kinderen niet zien. De man dreigde twee weken eerder al haar wat aan te doen.

Dat stellen twee broers van haar. Volgens hen liep het huisverbod zondagmiddag af. Op dat moment zou het gezin weer samenkomen in het bijzijn van familie. ,,Hij nam de schuld op zich’', zegt broer Bassam (28) over de man met wie zijn zus twintig jaar geleden trouwde in Syrië. Haar naam wil hij niet in de krant. ,,Die man zei: ‘Ik wil terug naar je zus, ik ben stom geweest’. Hij wilde woensdag al terugkomen, maar dat mocht niet. Je verwacht echt niet dat hij dit zou doen.”

Quote Hij heeft dit gepland. Misschien is het ergens maar goed dat het in het ziekenhuis is gebeurd, en niet thuis met de kinderen erbij Bassam Volgens de broers ontstak de man twee weken geleden in woede, nadat hij en zijn vrouw in het openbaar spraken over een scheiding. ,,Toen had hij een grote mond en zei hij: ‘Ik maak je dood’. Vervolgens is een huisverbod opgelegd, stelt hij. ,,Wij dachten: hij praat maar wat.” De vrouw deed toen geen aangifte, omdat ze haar echtgenoot nog een kans wilde geven, vertellen haar broers.



De 36-jarige werd vrijdagmiddag neergestoken in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Ze raakte daarbij zwaar gewond. Het incident gebeurde op de afdeling dermatologie. De vrouw wist zichzelf op te sluiten in het toilet en van daaruit de politie te waarschuwen. Inmiddels is zij geopereerd en volgens haar broers weer aanspreekbaar. ,,Ze heeft net gebeld vanuit het ziekenhuis”, zegt Bassam. ,,De operatie is goed gegaan.”

Opgewacht

De kinderen, tussen de 6 en 18 jaar oud, zijn tijdelijk bij familie. De broers vermoedden dat de man zijn vrouw bij het ziekenhuis heeft opgewacht, omdat hij wist dat ze daar elke vrijdag onder behandeling was voor een huidprobleem. ,,Hij heeft dit gepland. Misschien is het ergens maar goed dat het in het ziekenhuis is gebeurd, en niet thuis met de kinderen erbij.”

Hun zus woont sinds acht maanden in Haastrecht, daarvoor in Stolwijk. Sinds drieënhalf jaar is ze in Nederland. Broer Khalid (39): ,,Zij is heel lief, heel aardig. Hij was heel dominant, sprak hard. Hij zei altijd: ‘ik ben de man, ik ben sterk’. Alle mensen weten dat hij slecht is.” Bassam: ,,Vraag het alstublieft verder: iedereen zal zeggen dat ze lief is.”

Volgens omwonende Wim is de man van huis uit grafisch ontwerper en was ook met hem ‘goed te praten’. ,,Er zal bij hem een draadje zijn gesprongen. Hij sprak aardig Nederlands en deed in het weekend vrijwilligerswerk in Gouda om de taal beter te leren.”

Behulpzaam

De schrik bij hem was groot toen hij hoorde wat er in het ziekenhuis is gebeurd. ,,Ik ben gelijk op de brommer gesprongen, met mijn buurman achterop.” Die zegt: ,,Ze wil altijd iedereen helpen. Dat deed ze bij mijn vrouw met het Arabische eten. Ze is echt heel behulpzaam.”

Omwonende Wim: ,,Zij bracht weleens gevulde druivenbladen langs. Het is net een commune hier in de straat: je spreekt elkaar, drinkt af en toe koffie. Zo ga je met elkaar om.”

Een burgemeester kan een huisverbod opleggen als iemands aanwezigheid in een woning ernstig gevaar oplevert voor de veiligheid van anderen in het huis. De gemeente Krimpenerwaard is nog niet in staat om te reageren. ,,Maar in het algemeen gaan we niet in op individuele gevallen”, zegt een woordvoerster.

Het OM stelt dat de politie nog over de zaak gaat. Die kan nog geen update geven. Het is onduidelijk wie de advocaat is van de verdachte. De 47-jarige zit nog in voorarrest.