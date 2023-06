Broodmager en gat in zijn tandvlees: verwaarloosde hond Rikkie had helse pijn

Blokken voor laatste toetsweek? Dat doen scholieren niet meer op hun kamer, maar in de bieb: ‘Fijne vibe’

De laatste toetsweek, herexamen of tentamen. De zomervakantie is binnen handbereik. Alle scholieren sluiten zich op in hun kamer om de laatste stof naar binnen te stampen, of niet? De bieb in Gouda zit tot de nok toe gevuld. ,,Er hangt hier gewoon een fijne vibe.”