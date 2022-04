Brug vanuit Huis van de Stad bediend

Wilfred en Nel verbouwden hun huis helemaal in eigen stijl: chique, maar niet strak en modern (net als in Italië)

Wilfred en Nel Lefebre hebben een woning aan het Frederik van Eedenplein in Hazerswoude-Rijndijk helemaal verbouwd in hun eigen stijl. Ze krijgen reacties dat het ‘wel apart’ is en complimenten dat iedereen hier zou willen wonen.

22 april