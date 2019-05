Burgemeester breidt maatregel preventief fouilleren uit: ‘s nachts ‘opvallend’ veel jongeren op straat

Agenten in Gouda mogen tot woensdag 5 juni en nu op meer plekken in de stad ’s nachts preventief fouilleren op voorwerpen om autobranden mee te stichten. Daartoe heeft burgemeester Mirjam Salet vanmiddag besloten. Volgens haar is het opvallend hoeveel jonge mensen ‘s nachts in Gouda op straat zijn.

De maatregel om preventief fouilleren in zones waar auto’s in vlammen opgingen, is al van kracht sinds vorige week vrijdag. Meer bevoegdheden toekennen aan de politie heeft echter vooralsnog nog niet gezorgd voor meer stabiliteit, volgens Salet. Er zijn namelijk vier nieuwe branden gesticht. Daarmee komt het totaal in Gouda deze maand op 23.

Omdat twee van de nieuwe autobranden plaatshadden op plekken die lagen buiten de eerder aangewezen gebieden, gelden nu ook de zuidwesthoek van Bloemendaal en de zuidwesthoek van Goverwelle (Middenmolenlaan en omgeving) als risicoveiligheidsgebied. De overige zones zijn de Heesterbuurt, Korte Akkeren, Kort Haarlem en Oosterwei. Preventief fouilleren mag alleen in deze gebieden, waar auto’s in vlammen opgingen. Salet: ,,Dit is een ingrijpende maatregel. We kunnen niet iedereen in Gouda zijn zakken laten legen.”

Volgens Salet is het nog te vroeg om te evalueren wat het fouilleren in verdachte situaties tot nu toe heeft opgeleverd. Daarvoor wil ze wachten tot volgende week.

Geen vlieg kwaad

Nu al zegt ze wel het ‘erg opvallend’ te vinden om van de politie te horen dat er in de nachtelijke uren in Gouda ‘behoorlijk wat jongen mensen’ op straat zijn. ,,Dus ouders, let ook op uw kinderen. Er zitten ook jongeren tussen die geen vlieg kwaad doen, maar ze lopen in een context die niet fijn is. Het gaat niet alleen om de kinderen die meedoen aan het vasten.”

Diverse raadsfracties gaven eerder aan dat zij wat voelen voor drones die toezicht houden. Salet: ,,Ik weet dat er veel ideeën zijn, er zitten best wat goede tussen, maar over sommige maatregelen zeg ik liever niet al te veel. Dat doet afbreuk aan het effect. Er wordt heel erg nagedacht en gestudeerd. Tegen geen enkel idee zeggen we bij voorbaat ‘nee’. Wel kijken we naar de bij-effecten.”