Burgemeester Krimpenerwaard vertrekt na melding grensoverschrijdend gedrag: ‘Betreur dit zeer’

In een verklaring zegt Paans zelf dat er onlangs een intern voorval is geweest, waarbij hij de benodigde distantie, die wordt gevraagd van een burgemeester, onvoldoende heeft gewaarborgd.

Plaatsvervangend voorzitter van de raad Jan Verburg reageert: ,,We hebben kennis genomen van het besluit van Pieter Paans. We betreuren de ontstane situatie en respecteren het besluit om zijn ambt neer te leggen. In de korte periode dat hij onze burgemeester was, heeft hij zich hard ingezet voor de inwoners van de Krimpenerwaard. We danken hem voor deze inzet en het werk dat hij heeft verricht. Wij richten ons op het doen wat het beste is voor de Krimpenerwaard.”