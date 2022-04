Burgemeester Pieter Verhoeve over Koningsdag in Gouda: ‘Dit zorgt voor verbroedering’

Gouda wéér opge­schrikt door nachtelij­ke autobrand: achtste brand in korte tijd

Opnieuw een autobrand in Gouda. Dit keer ging een voertuig in vlammen op aan de Nijverheidsstraat, op het bedrijventerrein Kromme Gouwe. Het is de achtste autobrand van dit jaar.

25 april