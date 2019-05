Burgemeester Salet: preventief fouilleren in strijd tegen reeks Goudse autobranden

VideoDe Goudse politie gaat preventief fouilleren in de wijken waar eerder auto’s in brand werden gestoken. Nooit eerder besloot een burgemeester tot deze maatregel in de strijd tegen autobranden. De maatregel gaat vanavond in, en volgt op de negentiende autobrand in drie weken tijd.