Burgemeester Verhoeve als formateur aan de slag in Noord-Brabant

Zeldzame, ontsnapte zeearend strijkt neer in Oudewater: ‘Best groot zo'n vogel en mooi om te zien’

Een in België ontsnapte Stellers zeearend heeft maandagochtend Oudewater aangedaan. Na de eerste melding werd gedacht dat het om een Europese zeearend ging die van nature in Nederland voorkomt. ,,Nu we de foto zien, weten we dat het dus om een andere zeearend gaat’’, zegt Pamela Stolze van vogelpark Avifauna.