Burgemeester Waddinxveen wil horecavergunningen vaker kunnen intrekken

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis wil meer mogelijkheden hebben om vergunningen van horecaexploitanten in Waddinxveen in te trekken. Daarom wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dat punt aangepast.

Waddinxveen beoordeelt elke aanvraag van een horecavergunning, maar volgens Nieuwenhuis blijkt in de praktijk nog te vaak achteraf dat er gebruik is gemaakt van een stroman of dat er sprake is van ‘schijnbeheer’. ,,Vooral bij excessen is de ervaring dat er nu beperkte mogelijkheden zijn om aanvragen te weigeren en tussentijds in te trekken”, stelt hij.

Ingetrokken

Waddinxveen kan nu niet zomaar een vergunning weigeren als onduidelijk is dat een ander dan de aanvrager feitelijk leiding gaat geven in de horecazaak. In de nieuwe APV komt daarom ook te staan dat de vergunning alsnog kan worden ingetrokken als er iemand leiding geeft die niet in de vergunning genoemd staat.

Verder wijst Nieuwenhuis op de bijzondere situatie dat de vergunning voor het schenken van alcohol doorgaans vaker kan worden ingetrokken dan de exploitatievergunning van een horecaondernemer. ,,En dat terwijl het in veel situaties wenselijk is om beide vergunningen gelijktijdig in te trekken”, aldus de burgemeester in zijn antwoorden op schriftelijke vragen van de PCW-fractie in de raad.

