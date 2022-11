Burn out? In het gezellige, warme Herstelhuis kan je straks op adem komen

Eerste boom Koning Willem I Bos bij het toekomsti­ge Vijfde Dorp al geplant

In Zuidplas is de eerste boom voor het Koning Willem I Bos bij het toekomstige Vijfde Dorp geplant. Gedeputeerde Berend Potjer verplantte aan de Middelweg een wilg van een kansarme naar een kansrijke plek. Dat gebeurde in het kader van het MeerBomenNu plantseizoen in Zuid-Holland. Opmerkelijk: de Milieu Effect Rapportage voor het Middengebied is nog niet goedgekeurd.

14:37