Buurt in Waddinxveen wil geen woningen maar groenstrook behouden en stapt naar Raad van State

,,Dat bezwaar is daar nog steeds in behandeling”, aldus Kees Koolwijk namens tachtig omwonenden. Hij vindt de handelwijze van de gemeente om alvast te starten met het bouwrijp maken zonder vergunning immers nog altijd ‘heel onbehoorlijk’.

Niet verplicht

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) verleende pas achteraf toestemming voor het aanbrengen van voorbelasting en het dempen en graven van watergangen. Hoewel voor dat karwei een vergunning verplicht is wordt die handelwijze niet door de ODMH afgekeurd, omdat de uitgevoerde activiteiten niet in strijd zijn met het bestemmingsplan.

In ’t Suyt 2 komen 160 woningen. Met de groenstrook erbij zijn dat er 40 meer dan eerst de bedoeling was. Eind vorig jaar stemde de raad in met het bouwplan dat voorziet in zowel koop- als huurwoningen en inhaakt op de bestaande woningbehoefte. Er is ook ruimte voor een groene buffer en een tiny forest.