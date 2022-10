Buurt rouwt om gezin dat omkwam in Lek: ‘Hij was een trotse vader, die gek was op zijn acht dochters’

Oud-burgemees­ter Anne van Gent (96) van Zevenhui­zen overleden

Anne van Gent, voormalig burgemeester van Zevenhuizen en oud-wethouder van Waddinxveen, is op 96-jarige leeftijd na een paar mindere dagen in zijn slaap gestorven. Hij overleed in Gouda waar hij drie jaar geleden met zijn vrouw naartoe was verhuisd.

24 oktober