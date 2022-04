Buurt wéér opgeschrikt door autobrand: ‘Het is hier al jaren raak’

Bewoners van het Olympiadeplein in Gouda zijn zaterdagavond voor de tweede keer in korte tijd opgeschrikt door een autobrand. Dit keer ging één auto in vlammen op. Twee weken geleden brandden twee wagens uit. ,,Het is hier al jaren raak.”

Een bewoner van een van de ouderenwoningen zat zaterdagavond televisie te kijken, toen hij rond 23.00 uur de brandweer hoorde. Hij keek naar buiten en zag toen witte rook van een parkeerplaats komen. ,,Je schrikt wel.” In mum van tijd stond een groep bewoners rond de in brand staande wagen, vertelt de Gouwenaar zondagmiddag. De autobranden hebben hem niet bang gemaakt, zegt hij. Hij voelt zich veilig in de wijk.

,,Ik heb ook een auto. Die staat bij mij voor de deur. Ik ga hem niet in een andere wijk zetten. Hier zijn wel vaker auto’s in brand gestoken. Ik woon hier al 18 jaar. Het is al jaren raak.”

De gealarmeerde brandweer had zaterdagavond het vuur snel onder controle. Of het om brandstichting gaat, is nog niet duidelijk. De politie heeft, nadat het vuur gedoofd was, een steen uit de auto meegenomen. Mogelijk is die gebruikt om een ruit van de auto, een VW, in te slaan, waarna iets brandends in de auto zou kunnen zijn gegooid.

De bewuste auto stond op een parkeervak, dat vlak bij de twee vakken ligt, waar twee weken geleden ook al twee auto’s in vlammen opgingen. De brand ontstond toen bij één van deze twee auto’s en sloeg over naar de auto ernaast. Beide wagens waren total loss. Dezelfde avond was het aan de Gedenklaan ook raak. Of er een verband is tussen de branden, kan de politie niet zeggen. Beide autobranden worden nog onderzocht.

Een andere bewoonster vertelt dat ze niets heeft gehoord. Zij lag al op bed. ,,Ik zag toen ik naar buiten keek alleen maar witte rook en veel politie.”

