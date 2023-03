Bzz! Dit is officieel de bijvriendelijkste gemeente van Nederland

Meer de fiets pakken en betaald parkeren in deze wijken: zo ziet het verkeers­plan van Gouda eruit

Meer ruimte voor wandelaars, fietsers, deelvervoer en vooral: minder parkeren en (zwaar) autoverkeer. Met name in de Goudse binnenstad en de wijken eromheen. Dat is, in het kort, het plan voor de komende jaren, als het aan het stadsbestuur ligt.