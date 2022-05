Cameratoezicht na schietpartij op parkeerterrein Donk blijft zeker een half jaar

Het cameratoezicht in de directe omgeving van het parkeerterrein van sv Donk in Gouda blijft tot 18 november van kracht. Dat maakt burgemeester Pieter Verhoeve bekend, blijkt uit een aankondiging in het Gemeenteblad.

Directe aanleiding is de schietpartij van woensdag 11 mei op het terrein terwijl er op steenworp afstand een jeugdtraining bezig was. Door inzittenden van twee auto’s werd er die avond rond 19.30 met scherp over en weer zeker drie keer geschoten. Niemand raakte gewond.

De politie heeft nog geen zicht op de daders en omwonenden, ouders en leden van Donk maken zich zorgen om de veiligheid, schrijft Verhoeve. ,,Naast het ophangen van de camera’s worden ook andere maatregelen genomen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.” Volgens de burgemeester weegt in dit geval het recht op het herstellen van de openbare orde zwaarder dan het recht op privacy.

Live meekijken

De beelden worden 24 uur per dag opgenomen en maximaal zestien uur per dag live meegekeken. Verhoeve: ,,De uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode.” Het gebied dat zichtbaar is op de beelden is ingesloten tussen de Nieuwe Broekweg en het terrein van sv Donk. Voor het aflopen van de termijn van een half jaar vindt een evaluatie plaats.

Na de schietpartij bij Donk nam de politie aan de Stoofkade één auto in beslag. De voetbalclub vroeg al eerder om cameratoezicht, omdat het op de openbare parkeerplaats vaker niet pluis zou zijn. Zo zou er drugs worden gedeald.

Sinds 2019 is vier keer meldingen gemaakt over iets dat gebeurde op het parkeerterrein, zei Verhoeve kort na de schietpartij. ,,Drie keer ging dat over jeugdoverlast, verdachte omstandigheden en mogelijk dealgedrag. Vanuit de politieregistratie was één melding richting zeden. Het is dus niet zo dat een slier van een dossier is opgebouwd.”

