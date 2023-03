Cees baalt: heeft hij ‘zijn’ Goudse bever wéér niet gezien

column Burgemees­ter Verhoeve bedreigd: geweld en haat mogen niet worden genormali­seerd

Goed nieuws voor burgemeester Pieter Verhoeve deze week: een man die hem bedreigde met hem thuis ‘lastig te willen vallen’ is veroordeeld. De dakloze 27-jarige dader is door de rechter in Den Haag veroordeeld tot een werkstraf van tien uur.