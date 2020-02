Cel geëist tegen Wesley K. (23) uit Gouda om dreigen met brandbom bij Huis van de Stad

‘Degene die mijn uitkering stopt, gaat dood’, fulmineerde K. vanuit een Haagse kliniek tegen zijn behandelaars. Woedend als hij was over het voornemen van de sociale dienst van de gemeente Gouda wist hij het zeker: er zouden ‘koppen gaan rollen’. Degene die zijn uitkering stopzette, moest dood. En: ‘Ik blaas het gemeentehuis op.’

Ook via WhatsApp en per sms ging hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) flink tekeer. Per se wilde hij het telefoonnummer van de ambtenaar die hem zou korten. Het OM legt K. een ‘verbale bedreiging met misdrijf tegen het leven’ ten laste.

Forensische psychiatrie

De Gouwenaar moest woensdagmiddag voorkomen in de rechtbank in Den Haag. Daar hoorde hij dat de officier van justitie hem iets meer dan honderd dagen de cel in wil hebben. Voorwaarde is dat K. zich laat opnemen in een forensisch psychiatrische kliniek. Die inrichting is bestemd voor mensen met complexe psychische problemen.