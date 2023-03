Chris zakt tot zijn sokken in de blubber: paden in het Noorderhout veranderd in modderpoel

Even een frisse neus halen, de hond uitlaten of een mooi vogeltje spotten. Zo ontspannen als het klinkt, is het absoluut niet op de wandelpaden langs het Noorderhout in Gouda.

Na snoei- en baggerwerkzaamheden, zijn de paden veranderd in een modderpoel. En dat vindt Gouwenaar Chris Koetsier heel erg zonde. ,,Zo'n mooi stukje groen in de stad”, zegt hij terwijl zijn schoenen wegzakken in de modder. ,,Dit moet een natuurgebied zijn waar je tot rust komt. In plaats daarvan, is het nu survivallen.”

Koetsier, opgegroeid in de wijk, is begaan met het Noorderhout. Als kind speelde hij hier al, nu loopt hij er vaak met zijn hond. Op voorheen mooie, strakke wandelpaden. En natuurlijk, zeker in deze tijden zijn er veel grotere problemen in de wereld, zegt Koetsier, maar toch zit het hem niet lekker.

Hij loopt het pad op ter hoogte van de Laurahoeve. ,,Kijk”, wijst hij op wat houten palen die midden in een modderpoel liggen. ,,Mensen gaan zelf oplossingen bedenken om de oversteek te kunnen maken. Dat kan niet veilig zijn.”

Tot zijn sokken in de blubber

Terwijl hij vertelt, loopt een man langs. Hij tilt snel zijn hondje op voordat hij het pad oversteekt naar het bruggetje met de Plaswijckweg, zodat de kleine viervoeter niet door de modder hoeft.

,,Hier is maandenlang gewerkt, met te grote machines, als je het mij vraagt”, zegt Koetsier, terwijl hij zijn evenwicht probeert te bewaren, omdat hij tot zijn sokken wegzakt in de blubber. Hij vervolgt: ,,De paden zijn kapotgereden, net als de slootkanten.”

Bij een veiligheidscontrole in 2022 bleek dat een flink aantal bomen in het Noorderhout en in het park Steinenburg Park gekapt moesten worden. Ook moesten de sloten worden uitgebaggerd. De werkzaamheden begonnen eind vorig jaar en zijn onlangs afgerond. Maar volgens Koetsier is er nog genoeg werk te doen.

Terwijl hij zijn weg vervolgt, komt hij ook grote hopen met houtsnippers tegen. Ze liggen her en der midden op het pad, alsof ze nog niet goed zijn uitgestrooid. ,,Als je dat hier op de modder gooit, wordt het snel zwart en gaat het vegeteren. Dus ik begrijp wel dat het nog niet gedaan is”, zegt Koetsier. ,,Maar het gevolg is wel dat dat wandelaars zelf paadjes gaan maken.”

Geen rondje meer lopen

Terwijl Koetsier verder slalomt over het pad, om de modderpoelen heen, komt ook Suzan van Barlingen aan met haar hond. ,,We kunnen hier eigenlijk geen rondje meer lopen”, zegt ook zij. ,,Het baggeren heeft lang geduurd en naar mijn idee met te groot materieel. Ik ken een buurtbewoner die slecht ter been is, maar hier vaak kwam. Dat gaat nu niet meer.”

Volledig scherm Chris Koetsier op het wandelpad langs het Noorderhout in Gouda. © Pim Mul

Om het pad weer netjes te maken, is het wachten op beter weer, blijkt uit de reactie van een woordvoerder van Gouda. ,,Op dit moment zijn de plekken te nat om het herstelwerk uit te kunnen voeren. Er zou nog meer schade ontstaan als we dit nu op zouden proberen te lossen. De paden zijn op dit moment slecht toegankelijk, maar nog wel veilig.”

‘Aannemers hebben hun best gedaan’

Ze vervolgt: ,,Er was geen mogelijkheid om het werk op een andere manier uit te voeren. De aannemers hebben hun best gedaan om de schade te beperken. De aannemer is ook verantwoordelijk voor het opruimen en herstellen van de veroorzaakte schade.”

Inmiddels heeft de ChristenUnie het stadsbestuur vragen gesteld over de kwestie. Gouda kreeg de afgelopen tijd tien meldingen binnen, zegt de woordvoerder. Koetsier is één van die melders. ,,Als een klusjesman bij mij thuis de boel slecht achterlaat, dan zal ik hem daar ook op wijzen. De mannen die hier hebben gewerkt waren vriendelijk, maar ik vind dat de gemeente dit beter hoort te controleren. Zodat Gouwenaars straks niet voor de extra kosten opdraaien. En we weer kunnen genieten van dit mooie stukje groen in onze stad.”

