ChristenUnie & SGP: ‘Onderhandelingen Zuid-Holland eerder complex dan appeltje-eitje’

FVD, VVD en CDA waren het begin deze maand al eens over de hoofdlijnen, Zij zoeken echter nog een vierde partij voor een meerderheid in de Staten. De ChristenUnie was bereid het gesprek aan te gaan maar alleen als de verkenning van de drie van tafel ging.



Eerder zei fractievoorzitter Rob Roos (FvD), dat de laatste loodjes altijd moeilijk zijn. Schonewille: ,,We zijn nog zeker niet met de laatste loodjes bezig. We zijn niet aan het formeren en of we daaraan toekomen, moeten de komende weken uitwijzen. Het is een lastige en complexe situatie. We moeten rekening houden met ons programma, onze achterban en alles wat er speelt. Daarmee zijn we voorzichtig maar constructief bezig.’’