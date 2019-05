ChristenUnie & SGP: overeenkomst Zuid-Holland eerst van tafel

Forum, VVD en CDA en hebben een concept-coalitieakkoord , maar volgens Rob Roos (FvD) is dat niet ‘dichtgetimmerd’. Fractievoorzitter Jacco Schonewille van CU & SGP, ziet dat toch anders: ,,Zolang er een afgeronde inhoudelijke verkenning van andere partijen op tafel ligt, zien we niet voldoende perspectief om aan te schuiven. Er ligt nu een claim en daar willen wij vanaf. Pas dan ontstaat er een nieuwe situatie. Een gesprek kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een gelijkwaardig vertrekpunt.”

Volgens informateur Hans Wiegel zullen de drie partijen geen afstand nemen van hun akkoord. ,,Van tafel halen kun je ook verschillend uitleggen. Je gooit het in de prullenbak, dat zullen ze niet doen of we liggen het tijdelijk in de kast.’’