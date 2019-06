ChristenUnie/SGP stapt uit de coalitieonderhandelingen in Zuid-Holland

,,Ik heb een brief ontvangen van de ChristenUnie waarin staat dat ze niet meer mee doen. Zij hadden gewild dat de PvdA ook mee zou doen.’’

Fractievoorzitter Jacco Schonewille van de ChristenUnie in Zuid-Holland wilde het bericht vandaag bevestigen noch ontkennen. Tweets en een filmpje van Forum-leider Thierry Baudet lzouden erg gevoelig liggen bij de achterban. Baudet noemt dit als reden in een bericht op Twitter ‘belachelijk’.

Nadenken

Wiegel gaat de komende dagen met Forum, VVD en CDA in overleg. ,,We moeten nadenken welke mogelijkheden er nog zijn. Er zijn nog altijd meer varianten mogelijk.’ We gaan kijken of we er iets anders van kunnen bakken.’’

PvdA-fractievoorzitter Anne Koning heeft nog geen enkele informatie over de vorderingen van de gesprekken en weet ook niets van een brief van de ChristenUnie: ,,Nu ik dit vanuit de pers verneem, maak ik met zorgen over het proces. Ik vind de communicatie onzorgvuldig.’’

Ria Oosterop, fractievoorzitter van D66 is ‘in verwarring’. ,,Ik heb met belangstelling kennis genomen van de ontwikkelingen.’’ Hoe het verder moet weet ze niet. ,,Natuurlijk wil iedereen graag in het college. Als er een nieuwe poging komt met andere partijen willen we praten. Een variant met Forum is voor ons niet haalbaar vanwege de programmatische en ideologische verschillen.’’

SGP-voorman Kees van der Staaij laat via Twitter weten: ,,Dat CU/SGP niet aanhaken bij CDA en VVD om in Zuid-Holland samen met FVD een college te vormen, is een gemiste kans. Aan de SGP heeft het niet gelegen.’’