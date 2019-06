ChristenUnie stapt uit de coalitieonderhandelingen in Zuid-Holland

Fusie van woningcor­po­ra­ties in Krimpener­waard mislukt

9:16 Fusie van vier relatief kleine woningcorporaties in de Krimpenerwaard is van de baan. De besturen zetten de gesprekken stop, omdat hen duidelijk is dat huurdersvereniging Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist tegen is.