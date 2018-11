Clint verloor zijn grote liefde Bente: Waarom is haar dit overkomen?

Kantoor omgebouwd tot islami­tisch centrum: 'Ik zie al precies hoe het wordt'

8:30 Antwerpseweg 1 in Gouda is nu nog een kantoorpand dat wordt verbouwd. Het moskeebestuur van Assalam kijkt door de chaos heen. Dan ziet het een prachtig islamitisch centrum voor zich. ,,Ik ben trots op wat we hebben bereikt."