Co Caljouw uit Gouda bracht als journalist gifschandaal naar buiten, nu is hij overleden

In memoriamGouwenaar Co Caljouw is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg vooral bekendheid als journalist van de Goudsche Courant. Caljouw bracht als eerste het Lekkerkerkse gifschandaal naar buiten: een complete nieuwbouwwijk van 300 woningen bleek te zijn gebouwd op verontreinigde grond.

Caljouw werkte aanvankelijk op de zware eenmanspost bij Het Vrije Volk in Gouda, als opvolger van bekende mannen als Willem Duys en Kees Haak. Later zat hij bij de Goudsche Courant, die in zijn periode groeide naar meer dan 20.000 abonnees. Caljouw sloot zijn carrière af bij de katholieke onderwijsbond.

Samen met echtgenote Ria (vroeger werkzaam in de top van de vakbond Abvakabo en later fractievoorzitter van de PvdA in de Goudse gemeenteraad) bleef hij altijd in Gouda wonen.

Schuilkelders

Caljouw was geruime tijd voorzitter van de kinderboerderij aan de Bloemendaalseweg en gaf voorlichting op Goudse basisscholen over de Tweede Wereldoorlog, specifiek over 4 en 5 mei. Hij was geboren in 1935 en heeft in zijn jongste jaren in Vught deze wereldoorlog van nabij meegemaakt. Co kon begeesterd vertellen over de deportaties uit zijn dorp en het verblijf in schuilkelders.

De man met het geweldige geheugen was zijn leven lang een overtuigd socialist. Tot vorig jaar had hij een vaste column in Gouds Rood, het orgaan van de plaatselijke PvdA. Daarin kon hij behoorlijk uithalen naar zaken die hij als onrechtvaardig beschouwde, ook binnen de partij.

Co had nog twee opvallende hobby’s: hij kende de meeste Nederlandstalige gedichten uit zijn hoofd en hij kende alle inheemse plantjes zonder uitzondering bij naam. Hij heeft bij heel veel verenigingen in de Goudse regio lezingen gegeven over de vaderlandse flora. Caljouw was vaste gast in de heemtuin in de Goudse Hout en heeft daarvoor het jubileumboekje geschreven.

Co Caljouw was al enige tijd ziek.

