Co redde leven van peuter, maar had er zijn leven lang last van dat zijn broertje verdronk toen hij 9 jaar was

Co was een vrijzinnig hervormd gedoopte Brabander, die het in het katholieke zuiden moest zien te rooien. ,,Hij is in Breda geboren’’, vertelt Ria. ,,Dat hij in de Grote Kerk in Breda is gedoopt, daar was hij maar wat trots op.’’ Drie jaar later, eenmaal verhuisd naar Vught, werd zijn broertje Lambert geboren. Nog weer twee jaar later kwam er een zusje bij. Ria: ,,Toen Co 9 jaar oud was is zijn broertje verdronken. Hij stak op een gammel vlotje, gemaakt van jerrycans, het Drongelens Kanaal over. Co was daarbij en heeft er zijn leven lang last van gehouden.’’